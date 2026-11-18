В Абу-Дабі, ОАЕ, розпочалася друга щорічна бієнале публічного мистецтва Public Art Abu Dhabi Biennial. У ній беруть участь 21 художник з ОАЕ та інших країн, а їхні роботи розмістили у відкритих міських просторах, зокрема у Souq Al Mina, районі Mina Zayed та на острові Саадіят, повідомляє The National.

Виставка має назву Home: A Glossary for a Communal Sense of Place і присвячена різним уявленням про дім, громаду та зв’язок людини з її оточенням. Художники звертаються до дитячих спогадів, культурних традицій і повсякденних практик, що формують відчуття спільного простору.

Інсталяції про море, міграцію і спадщину

Ганський художник Серж Аттуквей Клотті створив монументальну інсталяцію Wole Wohe, назва якої означає «ми знаємо одне одного». Робота складена з уживаних пластикових каністр, які в Гані традиційно застосовували для зберігання олії, а згодом — води та інших необхідних речей. Інсталяція порушує теми міграції, культурної ідентичності та поняття дому. Над нею близько десяти місяців працювали представники громади художника в Лабаді, після чого конструкцію перевезли до Абу-Дабі та змонтували за участі місцевих працівників.

Еміратський художник Халід Аль Банна представив роботу Gargour, натхненну традиційними пастками для риби, якими покоління рибалок користувалися в Еміратах. Велику сучасну скульптуру розмістили в Mina Zayed — районі, що понад пів століття відіграє важливу роль як комерційний порт і центр морської торгівлі Абу-Дабі.

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Звукові печі та простір для зустрічей

Мексиканська мисткиня Віка Пачеко показала інсталяцію OO! (Oven-Organ) із трьох дров’яних печей, що водночас є експериментальними музичними інструментами. Коли в них нагрівається вода, пара проходить через систему флейт і створює звук. Робота відсилає до мексиканських вуличних продавців печеної солодкої картоплі та бананів, які сповіщають про себе паровими свистками. У межах інсталяції місцеві кухарі також готують їжу для відвідувачів.

Колектив blaxTARLINES KUMASI з Гани представив композицію AGORA: A Dance of Umbrella Forests — скупчення парасольок, оформлених із посиланнями на традиційні ганські тканини кенте, фугу та адінкра. Ліванський художник Акрам Заатарі у роботі Above and Below зобразив оливкове дерево, коріння якого обплітає стародавній саркофаг, досліджуючи зв’язок природи, історії та збереження об’єктів у їхньому середовищі.

Окрім інсталяцій, програма бієнале передбачає перформанси, майстер-класи, дискусії та екскурсії. Вхід на виставку безкоштовний, вона триватиме до 15 лютого 2027 року.

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