В Абу-Дабі відкрили виставку про дитячі спогади — The National

У галереї Rizq Art Gallery на острові Аль-Рім в Абу-Дабі, ОАЕ, відкрилася персональна виставка еміратської художниці Рім Аль-Мубарак What We Left In The Sandbox. Проєкт триватиме до 10 січня та присвячений пам’яті, дитячій грі й звичайним речам, які можуть викликати спогади про минуле, повідомляє The National.

Інтерактивні роботи

Кураторкою експозиції стала еміратська архітекторка й дослідниця Азза Абуалам. Виставка не має визначеного маршруту: відвідувачам пропонують самостійно обирати послідовність знайомства з роботами та взаємодіяти з ними через дотик, рух і гру.

В експозиції використано бульбашкову плівку, пісок, алюмінієву фольгу, пластикові стільці, акрилові елементи та мотиви гри в хрестики-нулики. Тут також встановили піщаний замок у пропорціях, що відповідають дитячому сприйняттю: дорослим відвідувачам потрібно нахилятися, щоб зайти всередину. Інша робота перетворює фотографію на металеву ковзну головоломку, частини якої можна пересувати, але повністю відновити початкове зображення неможливо.

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Спогади інших людей

Аль-Мубарак розповіла, що ідеї для робіт з’являлися також під час її шестимісячної резиденції в Cultural Foundation в Абу-Дабі. Художниця експериментувала з бульбашковою плівкою та піском, зібраним у різних частинах ОАЕ, а також використовувала історії, почуті в розмовах з іншими людьми.

Зокрема, одна співрозмовниця згадала, як намагалася проїхати велосипедом по бульбашковій плівці, лопаючи бульбашки рівною лінією. Аль-Мубарак повторила цей досвід у студії, створила форму та перетворила експеримент на одну з блакитних робіт виставки. Інша розмова про алюмінієву фольгу показала, що той самий матеріал може викликати різні асоціації: подруга художниці уявляла її грошима, а сама Аль-Мубарак робила з фольги іграшки.

Художниця прагнула не нав’язувати відвідувачам власну біографію, а залишити простір для їхніх спогадів та інтерпретацій. За її словами, найважливішим результатом стало те, що люди почали ділитися власними дитячими асоціаціями, зокрема згадували задоволення від лопання бульбашкової плівки.

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