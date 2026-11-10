В Абу-Дабі відновлять переговори про моніторинг перемир’я — The Japan Times

Представники України, Росії та США цього тижня мають провести в Абу-Дабі, Об’єднані Арабські Емірати, новий раунд переговорів щодо завершення війни. На зустрічі планують обговорити механізми моніторингу припинення вогню, післявоєнну безпеку та територіальні питання, повідомляє The Japan Times.

Два дні переговорів

Високопосадовець США, який говорив із журналістами на умовах анонімності, заявив, що перед тристоронньою зустріччю Вашингтон щодня контактував і з Україною, і з Росією. За його словами, представники сторін можуть досягти поступу протягом двох запланованих днів переговорів в Абу-Дабі.

Першу сесію присвятять моніторингу припинення вогню та питанням безпеки після війни. Зокрема, йдеться про механізми консультацій із безпеки, кризову комунікацію та заходи з деескалації. На другій сесії сторони мають перейти до територіальних питань. Американський посадовець заявив, що останніми днями обидві сторони демонстрували гнучкість, але деталей не навів.

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Гарантії безпеки та позиції сторін

За словами посадовця, американська делегація запитала Росію як державу-агресора, чи погодиться вона на надання США та Європою Україні гарантій безпеки, подібних до передбачених статтями 4 і 5 Північноатлантичного договору. Україна не є членом НАТО.

Переговори відновлюють після паузи, що почалася в лютому, коли увага адміністрації президента США Дональда Трампа змістилася на війну в Ірані. Водночас президент РФ Володимир Путін публічно дотримується давніх вимог, щоб Україна поступилася значними територіями та відмовилася від майбутнього вступу до НАТО. Президент України Володимир Зеленський відкидає ці вимоги.

Європейські країни, за даними співрозмовників видання, наполягають, що Росія має припинити війну проти України до початку обговорення ширшої архітектури безпеки на континенті. Американський посадовець також заявив, що переговорникам необхідно створити нову систему безпеки, не конкретизувавши її параметрів.

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