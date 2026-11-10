В Абу-Дабі, Об’єднані Арабські Емірати, відреставрували до стану, придатного для руху, історичний поліцейський Porsche 924. У 1979 році автомобіль супроводжував королеву Великої Британії Єлизавету II під час її першого державного візиту до ОАЕ. Машину офіційно повернули поліції Абу-Дабі на церемонії в музеї Аль-Мактаа, повідомляє The National.

За даними Porsche та поліції Абу-Дабі, 924 став першим спортивним автомобілем у парку Федеральної поліції ОАЕ. Його залучили до служби трохи більш як через сім років після заснування країни — для візиту Єлизавети II та принца Філіпа, які прибули до Перської затоки королівською яхтою Britannia.

Оформлення 1979 року

Реставрація тривала кілька місяців, її провів Porsche Centre Abu Dhabi and Al Ain. Зовнішню частину автомобіля очистили до металу та пофарбували в оригінальні зелений і білий кольори. Поліцейські написи відтворили фарбою, а не сучасними наклейками, щоб зберегти деталь первісного оформлення.

Також відновили встановлені на даху сирену та світловий блок, відремонтували або замінили елементи зовнішнього оздоблення, ущільнювачі та гумові прокладки. Блок двигуна був у доброму стані, однак для відновлення придатності машини до руху фахівці відремонтували або замінили паливні магістралі, шланги охолодження, ремені та компоненти гальмівної системи. Днище автомобіля очистили, перевірили й відремонтували.

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Показ у Дубаї

В інтер’єрі розібрали сидіння та замінили пошкоджену тканину оригінальною оббивкою Porsche, доставленою з Німеччини. Шкіряні деталі зберегли там, де це було можливо, а також реставрували приладову панель, килимове покриття та внутрішнє оздоблення.

Перший публічний показ відреставрованого Porsche заплановано на фестивалі Icons of Porsche у районі Над-ель-Шеба в Дубаї 21–22 листопада. Після цього автомобіль повернуть до музею Аль-Мактаа, який є одним із найперших поліцейських об’єктів Абу-Дабі.

Реставрація також збіглася з 50-річчям трансаксельної лінійки Porsche, започаткованої моделлю 924 у 1976 році. У таких автомобілях двигун розміщений спереду, а коробка передач і диференціал — ззаду, що сприяє розподілу ваги між двома частинами машини.

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