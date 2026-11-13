В Абу-Дабі вісьмох засудили після бійки бійців ММА — BBC Sport

В Абу-Дабі вісьмох людей засудили до ув’язнення за участь у масовій бійці в готелі, до якої були причетні бійці змішаних єдиноборств Усман Нурмагомедов і Мераб Двалішвілі. Ще двох фігурантів справи оштрафували. Про це повідомляє BBC Sport.

Вироки та штрафи

Після сутички, що сталася в середу, поліція Абу-Дабі повідомила про десять затримань. Судовий департамент емірату заявив у соціальних мережах, що всіх десятьох обвинувачених визнали винними у зв’язку з бійкою.

За даними The National, на які посилається BBC Sport, шістьох людей засудили до шести місяців ув’язнення, штрафу по 62 тисячі фунтів стерлінгів і депортації після відбуття покарання. Їх визнали винними у порушенні громадської безпеки, спричиненні паніки та створенні загрози життю.

Ще двоє отримали таке саме покарання за зйомку та публікацію відео бійки з використанням інформаційних технологій, що було кваліфіковано як порушення приватності. Двох інших оштрафували на 10 200 фунтів стерлінгів кожного за порушення громадської безпеки та напад на інших осіб.

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Сутичка між командами

На відео інциденту, за описом BBC Sport, видно, як Нурмагомедов підійшов до Двалішвілі зі спини та нібито вдарив його. Після цього між бійцями й членами їхніх команд почалася сутичка.

Співзасновник Real American Freestyle Чад Бронстейн заявив, що Двалішвілі звільнили з-під варти і він повернувся до команди в Абу-Дабі. Двалішвілі мав провести бій проти бразильця Марлона Мораеса на турнірі RAF у суботу. Після інциденту він опублікував відео, на якому отримував медичну допомогу через закривавлене обличчя.

Нурмагомедов прибув до Абу-Дабі, щоб підтримати свого брата Умара перед його поєдинком з американцем Юраєю Фейбером. Команди Нурмагомедова та Двалішвілі вже мали сутичку на заході RAF у липні.

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