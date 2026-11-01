У міжнародному аеропорту імені Ннамді Азіківе в Абуджі, Нігерія, затримали двох громадян країни, які проживають у Європі. За даними Національного агентства з боротьби з незаконним обігом наркотиків Нігерії (NDLEA), чоловіки намагалися вилетіти до Парижа, проковтнувши загалом 200 згортків кокаїну масою 3,46 кг. Про це повідомляє Premium Times Nigeria.

Затримання перед рейсом до Парижа

Як заявили в NDLEA, Аліокуса Годіана Одіфе та Сема Блекборна затримали 28 жовтня під час перевірки пасажирів рейсу Air France AF 832 з Абуджі до Парижа. Представник агентства Фемі Бабафемі повідомив, що сканування виявило сторонні предмети у шлунках обох чоловіків.

За версією NDLEA, Одіфе працює на фабриці у Франції та прибув до Нігерії 21 жовтня на коротку відпустку. В агентстві стверджують, що він визнав проковтування 110 згортків, які згодом вивели з його організму під наглядом. Їхня вага, за даними NDLEA, становила 1,901 кг.

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Дані лабораторних досліджень

Щодо Блекборна в NDLEA повідомили, що він нібито проковтнув 90 згортків масою 1,559 кг, які також згодом вивели з його організму. Агентство заявило, що лабораторні дослідження підтвердили наявність кокаїну в усіх 200 згортках.

NDLEA також повідомило про інші операції в кількох штатах Нігерії. Зокрема, у штаті Лагос правоохоронці, за їхніми даними, вилучили 976 кг skunk — сильнодійного різновиду канабісу — з двох транспортних засобів. У штаті Ойо двох чоловіків затримали під час завантаження 554 кг цієї речовини до вантажівки.

Голова NDLEA Буба Марва подякував співробітникам, залученим до операцій, зокрема тим, хто затримав двох чоловіків в Абуджі. Він також закликав працівників агентства продовжувати протидію незаконному обігу наркотиків та інформаційні кампанії щодо небезпеки їх уживання.

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