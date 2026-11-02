В австралійській Аделаїді зі складу дитячої благодійної організації Puddle Jumpers викрали пожертви, призначені для вразливих сімей як різдвяні подарунки. Вартість викрадених речей в організації оцінили приблизно у 23 тисячі доларів, повідомляє ABC News.

Іграшки та 78 пар взуття

За даними Puddle Jumpers, із тимчасового складського приміщення в Бромптоні зникли іграшки, відкладені для різдвяних подарунків, а також 78 пар взуття, серед яких були нові кросівки Nike. Засновниця та генеральна директорка організації Мелані Тейт заявила, що втрата є більшою за грошову оцінку речей, оскільки допомоги можуть не отримати діти та родини, для яких її готували.

Організація допомагає, зокрема, дітям, які живуть в автомобілях, сім'ям, яким бракує їжі, та дітям у системі позасімейної опіки. За словами Тейт, власники складського приміщення повідомили їй про крадіжку в п'ятницю. Після перегляду записів камер вона припустила, що зловмисники могли приходити на об'єкт три або чотири рази протягом тижня. Згодом працівники також виявили, що за вихідні зі складу зникли додаткові речі.

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Поліція розслідує проникнення

Поліція штату Південна Австралія підтвердила, що розслідує проникнення до приміщення в Бромптоні, яке, за її даними, сталося в ранні години 28 жовтня.

У вересні пожежа суттєво пошкодила благодійний магазин Puddle Jumpers на Порт-роуд у районі Гіндмарш. Поліція вважає займання підозрілим і продовжує розслідування. Тейт повідомила, що організація розглядає варіанти нового приміщення.

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