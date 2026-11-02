В Аделаїді знайшли світлини зв’язківця часів Другої світової — ABC News Australia

В Аделаїді родина Девісів знайшла в старій коробці від фотокамери Kodak фотографії Ллойда Евана Девіса — австралійського військового зв’язківця, який служив під час Другої світової війни. Знімки виявила тітка його онука Пітера Девіса у шухляді серед інших сімейних фотографій, повідомляє ABC News.

Ллойд Девіс був відомим скрипалем, однак його служба на війні залишалася маловідомою навіть для близьких. За словами Пітера Девіса, у родині не прийнято було розпитувати про воєнний досвід його діда. Онук досліджував сімейну історію протягом двох років і вже простежив службу Девіса за військовими записами.

Служба на кількох фронтах

Ллойд Девіс служив у Єгипті, Палестині, Сирії, Новій Гвінеї та на Борнео. Виявлені фотографії дали його онукові змогу доповнити офіційні документи візуальними свідченнями. Пітер Девіс розповів, що серед них знайшов знімок Бейрута, який, на його думку, пов’язаний із визволенням міста, згаданим у військових записах діда.

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Пітер Девіс також зазначив, що австралійським військовим не дозволяли брати із собою камери, а зроблені фото мали пройти цензуру. На його думку, це пояснює зміст знайденої колекції: на ній переважають не військова техніка чи колони, а міські пейзажі, будівлі та повсякденне життя.

Пейзажі Близького Сходу і солдати в кадрі

На фото зображені Сирія, Ліван і Газа 1940-х років: міст біля цитаделі Алеппо, водонапірні вежі Триполі, рибалки на пляжі Аскалона, кладовище Співдружності в Газі, ринок і Велика мечеть міста. Також у колекції є знімки місцевих жителів, верблюдів та віслюків на гірській дорозі неподалік Триполі.

Окремо Девіс зафіксував солдатів свого підрозділу під час гри в сніжки в горах між Латакією та Алеппо у 1941 році. Пітер Девіс надіслав копії фотографій до Австралійського військового меморіалу, який виявив інтерес до придбання цього знімка для своєї колекції.

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