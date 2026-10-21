В Адені пролунав вибух, хусити заявили про удар по табору — Al Jazeera

У місті Аден на півдні Ємену в середу пролунав потужний вибух. Як повідомляє Al Jazeera, його чули журналіст телеканалу та представник поліції, а поблизу аеропорту було видно дим, що піднімався.

Дим біля аеропорту

Представник поліції повідомив, що дим піднімався неподалік від аеропорту Адена. За даними телеканалу, місто перебуває під контролем міжнародно визнаного уряду Ємену. Кореспондентка Al Jazeera Маха Алі, яка працює в Таїзі, заявила, що хусити атакували аеропорт Адена балістичною ракетою.

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Заява хуситів

Речник хуситів Ях'я Сарі заявив, що ціллю балістичної ракети був центр військових операцій коаліції на чолі із Саудівською Аравією у таборі Бадр в Адені. Він стверджував, що удар був точним і прямим.

У матеріалі телеканалу ці твердження наведені окремо: Маха Алі говорила про аеропорт, а речник хуситів — про центр операцій у таборі Бадр.

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