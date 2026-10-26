В аеропорту Йоганнесбурга вилучили 216 брикетів кокаїну — Daily Maverick

В аеропорту OR Tambo поблизу Йоганнесбурга, ПАР, 25 жовтня правоохоронці перехопили п’ять валіз без нагляду, у яких було 216 брикетів кокаїну. Вартість вилученого вантажу перевищує 200 млн південноафриканських рандів. Багаж прибув із міжнародного аеропорту Гуарульюс у Сан-Паулу, Бразилія.

Під час операції нікого не затримали. Наразі невідомо, хто мав забрати вилучені валізи. Південноафриканська поліція заявила, що вилучення стало результатом скоординованої роботи правоохоронців, спрямованої на протидію мережам наркотрафіку, які використовують пункти в’їзду до ПАР для переміщення заборонених речовин.

Поставки з Сан-Паулу

Як повідомляє Daily Maverick, наприкінці серпня в OR Tambo також перехопили партію кокаїну масою 333 кг, яка прибула із Сан-Паулу. Її вартість оцінили приблизно у 167 млн рандів.

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Бразильська поліція заявила, що розслідує діяльність групи, яку пов’язують із перевезенням кокаїну через аеропорт Гуарульюс до Йоганнесбурга та інших країн. За даними Федеральної поліції Бразилії, учасники схеми використовували працівників компаній, що працюють в аеропорту, для доступу до закритих зон і завантаження наркотиків на міжнародні рейси. Наркотики, за версією слідства, ховали у багажі у вантажному відсіку та прикріплювали до нього підроблені багажні бирки.

Операції бразильських правоохоронців

22 вересня Федеральна податкова служба Бразилії вилучила в Гуарульюсі 116 кг кокаїну, захованого у трьох валізах із маркуванням «Йоганнесбург». Вантаж планували відправити до ПАР, одного підозрюваного затримали. 7 жовтня Федеральна поліція Бразилії провела операцію проти групи, яку назвала причетною до відправлення кокаїну за кордон через цей аеропорт; у різних районах виконали 29 ордерів.

9 жовтня в аеропорту Гуарульюс також вилучили 15 кг кокаїну, прихованого в обладнанні для випікання. За даними правоохоронців, ця партія прямувала до Південної Африки. Південноафриканська поліція повідомила, що за останні два роки в OR Tambo заарештували 116 наркокур’єрів.

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