В Афганістані через скорочення гуманітарного фінансування закрили або призупинили роботу майже 300 медичних закладів. Це вплинуло на доступ до медичної допомоги для понад мільйона жінок і дівчат, повідомляє UN News з посиланням на структуру ООН з питань гендерної рівності UN Women, Управління ООН з координації гуманітарних питань та їхніх партнерів.

В UN Women заявили, що понад 100 розпоряджень, виданих де-факто владою після приходу до влади у 2021 році, суттєво обмежили пересування жінок поза домом, їхній доступ до освіти та працевлаштування. За даними агентства, ці обмеження дедалі частіше заважають жінкам, зокрема вагітним, звертатися по необхідну медичну допомогу.

Ризик втрати доступу до медицини

Керівниця гуманітарного напряму UN Women Софія Калторп попередила, що в довгостроковій перспективі 22 мільйони жінок і дівчат в Афганістані можуть втратити доступ до медичних послуг. Вона розповіла про жінку з провінції Кунар, яка пережила кілька викиднів, не маючи можливості отримати медичну допомогу.

Також Калторп повідомила про жінок, які другу зиму поспіль живуть у переміщенні після втрати домівок через торішній землетрус. Частина з них згодом була переміщена через бойові дії з Пакистаном або сильні повені останніх місяців.

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Закриття пунктів підтримки

Через нестачу фінансування в країні закрили понад 193 пункти підтримки для постраждалих від гендерно зумовленого насильства. Це також позначилося більш ніж на мільйоні жінок і дівчат. Близько 3,4 мільйона жінок і дівчат, які потребують допомоги, ймовірно, не матимуть доступу до послуг водопостачання, санітарії та гігієни.

UN Women надає екстрену грошову допомогу, консультації та навчання для започаткування малого бізнесу. Водночас в агентстві наголосили, що ці програми не можуть усунути наслідків обмежень, які, за оцінкою організації, послабили захист жінок від насильства та зловживань удома.

За оцінкою UN Women, близько 2,6 мільйона дівчат також позбавлені доступу до середньої освіти. Агентство попередило, що це може призвести до зростання кількості дитячих шлюбів і материнської смертності. Спеціальна представниця UN Women в Афганістані Сьюзен Фергюсон закликала міжнародних донорів не скорочувати, а посилити підтримку афганських жінок і дівчат.

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