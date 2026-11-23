Від початку 2026 року в Афганістані внаслідок вибухів мін і нерозірваних боєприпасів загинули щонайменше 257 людей, ще 87 зазнали поранень. Про це Anadolu Agency повідомило з посиланням на TOLOnews, яке навело дані Національного управління з ліквідації наслідків стихійних лих Афганістану.

Серед жертв більшість становлять діти

За цими даними, серед загиблих — 189 дітей, ще 73 дитини дістали поранення. Речник управління Юсуф Хаммад заявив, що загалом цього року в країні загинули або були поранені 344 людини, а більшість постраждалих становлять діти.

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Останній інцидент стався ввечері в неділю у районі Ширін-Тагаб у північній провінції Фарʼяб, де здетонував нерозірваний пристрій. За повідомленням Xinhua з посиланням на речника провінційної поліції Абдуллу Мураді, жінка та дитина дістали тяжких поранень і померли під час доправлення до лікарні.

Забруднені вибухівкою території

TOLOnews повідомило, що понад 900 квадратних кілометрів території Афганістану залишаються забрудненими мінами та вибухонебезпечними залишками війни. За даними управління, провінція Сарі-Пуль стала другою в країні після Баміяну, яку повністю очистили від таких залишків.

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