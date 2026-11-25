В Афганістані жінки дедалі частіше не можуть отримати необхідну медичну допомогу через обмеження, запроваджені талібами, та скорочення міжнародного фінансування гуманітарних програм. У багатьох частинах країни лікарям-чоловікам більше не дозволяють лікувати жінок, повідомляє Deutsche Welle.

Видання наводить випадок мешканки провінції Кунар, яка пережила кілька викиднів, не маючи доступу до медичної допомоги. Особливо вразливими є вагітні жінки, яким терміново потрібне лікування, але вони не можуть його отримати через встановлені талібами обмеження.

Обмеження для жінок

Після повернення до влади у серпні 2021 року таліби видали понад 100 указів, які суттєво обмежують життя жінок і дівчат. Дівчатам заборонено навчатися у середній школі, а жінкам — у вишах. Їхні можливості працювати поза домом також значно звужені.

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Місія ООН із сприяння Афганістану у вересні 2025 року повідомляла, що інспектори Міністерства заохочення чесноти та запобігання пороку посилювали обмеження доступу жінок до медичної допомоги, забезпечуючи виконання правил і указів.

Гуманітарна ситуація

За даними ООН, близько 2,6 мільйона дівчат в Афганістані не мають доступу до середньої освіти. Організація ООН Жінки попереджає, що це може призводити до ранніх шлюбів і зростання материнської смертності.

За оцінками ООН, у 2027 році лікування гострого недоїдання потребуватимуть понад 4 мільйони дітей віком до п’яти років, а також приблизно 1,27 мільйона вагітних жінок і жінок, які годують грудьми. Спеціальна представниця ООН в Афганістані Сьюзен Фергюсон назвала ситуацію найгіршою у світі кризою прав жінок. За її словами, скорочення допомоги змушує гуманітарні організації вирішувати, кому з жінок і дівчат надати підтримку, а кому відмовити.

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