В Албанії учасники протестного руху, відомого як «Фламінгова революція», вимагають відставки прем’єр-міністра Еді Рами, формування перехідного уряду, реформи виборчої системи та проведення нових виборів. Молодіжні протести, які почалися в травні, переросли у ширший рух проти корупції, уряду Рами, його Соціалістичної партії та політичної системи країни, повідомляє Deutsche Welle.

Протести та сутички

Спершу демонстрації були спрямовані проти розкішного курортного проєкту в прибережному заповіднику, до якого були залучені Іванка Трамп і Джаред Кушнер. Надалі головними темами протестів стали висока вартість життя, низькі зарплати та звинувачення у корупції.

Протягом чотирьох місяців тисячі людей майже щовечора виходили на переважно мирні марші. Однак 13 жовтня студентський протест у Тирані переріс у сутички з поліцією. Відтоді правоохоронці застосовували проти демонстрантів сльозогінний газ, водомети та гумові кулі. Повідомлялося про сотні затриманих, численних поранених, а також пошкодження державного і приватного майна.

Рама відкинув вимоги про відставку та запропонував протестувальникам діалог, від якого вони поки відмовляються. Прем’єр звинуватив у протестах «іноземні руки», водночас Deutsche Welle зазначає, що доказів координації руху зовнішніми силами небагато, хоча зовнішні актори могли намагатися використати заворушення в онлайн-просторі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Нерівність і еміграція

За даними Інституту статистики Албанії, половина працівників після сплати податків заробляє менш як 60 тисяч леків на місяць — приблизно 620 євро. Євростат повідомляє, що ціни на продукти в країні дещо перевищують середній рівень ЄС, а вартість нерухомості в Тирані з 2018 року майже подвоїлася; орендна плата зростала так само швидко.

Символом протестів стала валіза: у середині жовтня студенти підпалили її та кинули на подвір’я Міністерства освіти в Тирані. За переписом 2023 року, населення Албанії між 2011 і 2023 роками скоротилося приблизно на 420 тисяч осіб, або майже на 15%, переважно через еміграцію. Для частини молодих учасників руху рішення залишитися в країні стало політичною позицією.

Протестувальники також критикують виборчу систему, за якої партійні керівники визначають, хто потрапляє до парламенту. Організація з безпеки і співробітництва в Європі назвала парламентські вибори 2025 року конкурентними та професійно організованими, однак вказала на поляризовану атмосферу, повідомлення про залякування, використання державних ресурсів і тиск на державних службовців.

Читай нас у