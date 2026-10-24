В Альберті підтримали п’ять дорадчих питань щодо імміграції — The Rio Times

У канадській провінції Альберта 19 жовтня 2026 року виборці підтримали п’ять дорадчих питань щодо посилення провінційного контролю над імміграцією та доступу тимчасових мешканців до послуг, що фінансуються з бюджету. Референдум не є обов’язковим до виконання, тому сам по собі не змінює правил видачі дозволів на роботу або навчання, статусу постійного проживання чи чинних умов доступу до послуг.

Як повідомляє The Rio Times, загалом на голосування винесли десять питань. Серед підтриманих — пропозиція домагатися для Альберти більшого впливу на імміграційну політику, зосередитися на економічній міграції та надавати жителям провінції пріоритет під час працевлаштування.

Що пропонували на референдумі

Інші питання стосувалися надання доступу до охорони здоров’я, освіти та соціальних послуг, що фінансуються провінцією, лише громадянам Канади, постійним резидентам і людям зі статусом, схваленим Альбертою. Також виборці схвалили пропозиції щодо 12-місячної вимоги проживання для отримання соціальної підтримки, можливих зборів або доплат за медичні й освітні послуги для непостійних мешканців та підтвердження громадянства для голосування на провінційних виборах.

Попередні підрахунки засвідчили, що близько 54% учасників підтримали розширення контролю Альберти над імміграцією. Офіційні результати голосування планували оприлюднити 29 жовтня.

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Федеральні дозволи залишаються чинними

Ключові рішення щодо в’їзду до Канади, дозволів на роботу і навчання, надання постійного проживання, громадянства та справ біженців ухвалює федеральний уряд. Альберта не може самостійно скасувати або скоротити строк дії федерального дозволу на роботу чи навчання.

Провінція може впливати на економічну імміграцію через програму номінацій, а також регулювати питання освіти, адміністрування медичного страхування, професійного ліцензування, трудових стандартів і доступу до провінційних виплат. Водночас влада Альберти ще не представила законопроєкту, не визначила статуси, які вважатимуться схваленими провінцією, а також розмір можливих платежів, перелік винятків чи дату набуття нових норм чинності.

Потенційні зміни передусім можуть торкнутися іноземних студентів, тимчасових працівників, відвідувачів і короткострокових мешканців. До ухвалення окремого закону чинні правила залишаються без змін.

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