В Александрії знайшли перстень-печатку із зображенням Фароса — Jerusalem Post

Під час підводних розкопок біля Александрії в Єгипті археологи знайшли бронзовий перстень-печатку з гравійованим зображенням Фароського, або Александрійського, маяка — одного із семи чудес античного світу. Про знахідку повідомило Єгипетське міністерство туризму та старожитностей, пише Jerusalem Post.

Знахідка з острова Антиродос

Перстень виявили на місці колишнього острова Антиродос, який був частиною Портус-Магнус — давньої східної королівської гавані Александрії. На острові також розташовувався птолемеївський палац. Вважається, що Антиродос опинився під водою приблизно у IV столітті після землетрусу біля Криту в 365 році, який спричинив інші землетруси та цунамі. Нині пам’ятка лежить на глибині близько п’яти метрів неподалік сучасної Александрії.

Генеральний секретар Вищої ради старожитностей Хішам аль-Лейті заявив, що це перше відоме зображення давнього маяка, вигравійоване на персні-печатці. За його словами, зображення могло б свідчити про використання палацу на Антиродосі для адміністративних потреб, зокрема пов’язаних із маяком, до II століття нашої ери. Зображення на персні подібне до відомих зображень споруди на монетах II століття.

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Розкопки у східній гавані

Фароський маяк звели за правління Птолемея II Філадельфа у 280–247 роках до нашої ери. Його висоту оцінюють щонайменше у 100 метрів. Серія землетрусів між 956 та 1303 роками нашої ери суттєво пошкодила споруду, після чого її залишили, а каміння згодом використали для будівництва фортеці Кайт-Бей у 1480 році.

Керівник Європейського інституту підводної археології Франк Годдіо повідомив, що цього сезону експедиція також знайшла столовий посуд, амфори, фляги, олійні лампи та рештки скляних посудин, датовані періодом від IV століття до нашої ери до IV століття нашої ери. Роботи ведуть на чотирьох ділянках східної гавані: у районі храму Ісіди, палацової ділянки та західного підвищення на Антиродосі, біля решток обеліска, а також біля Тімоніума, відомого як палац Антонія.

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