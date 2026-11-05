В Аммані внаслідок нападу з ножем загинув офіцер служби безпеки — Jerusalem Post

В Аммані, столиці Йорданії, у четвер під час нападу з ножем загинув співробітник служби безпеки, ще один дістав поранення. Підозрюваного в нападі затримали, повідомляє Jerusalem Post з посиланням на Директорат громадської безпеки Йорданії.

Напад біля посольства Шрі-Ланки

За даними Директорату, напад стався поблизу посольства Шрі-Ланки. У відомстві заявили, що попереднє розслідування вказує на намір нападника здійснити «терористичний напад» на співробітників громадської безпеки. Ця оцінка є попередньою.

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Попередня атака на церкву

Менш ніж за два тижні до цього, 23 жовтня, озброєні люди відкрили вогонь під час похорону в церкві в мухафазі Карак. Тоді загинули дев’ятеро людей, ще 40 зазнали поранень. Це був рідкісний напад на християнську меншину країни.

Одразу не було зрозуміло, чи пов’язаний напад з ножем в Аммані зі стріляниною в церкві. Після атаки в Караку король Йорданії Абдалла заявив, що терористам не дозволять загрожувати єдності та безпеці країни.

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