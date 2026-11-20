В Амстердамі в Нідерландах розпочався кримінальний розгляд справи проти індійської сталеливарної компанії Tata Steel через підозри у навмисних шкідливих викидах біля її заводу в Еймейдені. Як повідомляє Anadolu Agency, нідерландські прокурори підозрюють компанію в умисному та незаконному викиданні шкідливих речовин у повітря, що могло створити загрозу для здоров’я людей.

Скарга мешканців

Провадження пов’язане зі скаргою, поданою у 2021 році від імені приблизно 1 200 жителів, які мешкають поблизу металургійного підприємства Tata Steel в Еймейдені. Вони повідомляли про проблеми зі здоров’ям і висловлювали занепокоєння щодо можливого впливу промислового забруднення на дітей.

За даними NOS, Нідерландський національний інститут громадського здоров’я та довкілля зафіксував у прилеглому регіоні показники раку легень, вищі за середні. Значна частина справи стосується викидів від коксових печей, де вугілля нагрівають для виробництва коксу — палива, яке використовують разом із залізною рудою у доменних печах.

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Позиція компанії та переговори з урядом

Прокурори підозрюють, що Tata Steel могла свідомо миритися з випадками неповного виробництва коксу та навмисно не повідомляти про них. За таких процесів можуть виділятися небезпечні забруднювальні речовини. За даними джерела, сажа з небезпечними речовинами осідала на будинках, автомобілях і дитячих майданчиках неподалік заводу.

Tata Steel заявляє, що поодинокі випадки неповного виробництва коксу є технічно неминучими. Адвокатка скаржників Бенедікте Фік наголосила, що такі викиди були передбачуваними й їх можна було уникнути. Водночас залишається незрозумілим, чи висунуть окремі кримінальні обвинувачення керівникам компанії.

Кримінальний розгляд відбувається на тлі переговорів уряду Нідерландів із Tata Steel щодо підтримки переходу підприємства на екологічніше виробництво сталі. Уряд заявив, що обговорення допомоги обсягом близько 2 млрд євро, або 2,2 млрд доларів, триватимуть попри кримінальну справу.

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