В Андалусії відхилили розслідування пожежі з 15 загиблими — BBC

У парламенті Андалусії правляча Народна партія (PP) та ультраправа Vox відхилили пропозицію опозиційної Соціалістичної партії створити комісію з розслідування липневої лісової пожежі в селі Бедар на південному сході Іспанії. Унаслідок пожежі 9 липня загинули 15 людей, серед них дев’ятеро громадян Великої Британії, повідомляє BBC News.

PP і Vox заявили, що відповіді на запитання має надати кримінальне розслідування, яке вже триває. Родичі загиблих натомість наполягають на відкритій і публічній перевірці дій влади під час пожежі.

Претензії до системи оповіщення

Сім’ї жертв критикують рішення регіональної влади не надсилати екстрене сповіщення на мобільні телефони, коли вогонь наближався до села. Керівник служби надзвичайних ситуацій Андалусії Антоніо Санс пояснював, що систему не можна було налаштувати для окремих громад. За словами посадовців, частині мешканців потрібно було евакуюватися, а іншим безпечніше було залишатися вдома; загальне повідомлення могло спричинити паніку та затори.

Родичі загиблих не погоджуються з цими аргументами. Томас-Вольф Вердонкт, чий 63-річний батько Станіслас загинув у пожежі, заявив, що люди не отримали ані чітких інструкцій, ані попереджень про небезпеку. За його словами, за кілька хвилин до того, як полум’я охопило район, там проїхав поліцейський автомобіль із сиреною, але мешканцям не передали жодних повідомлень.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

План реагування на надзвичайні ситуації в Бедарі востаннє затверджували у 2019 році; за даними регіональної влади, він перебував у процесі оновлення. Муніципалітет класифікують як територію з ризиком лісових пожеж.

Суперечки щодо речових доказів

Денні Ґіллам-Кіртон, яка втратила в пожежі обох батьків — Піта і Френ, — також висловила претензії до роботи поліції після трагедії. Вона розповіла, що в серпні разом із чоловіком знайшла у згорілому автомобілі батька фрагменти, які, на її думку, могли бути людськими рештками, а також телефони, прикраси, ключі та гроші. Раніше поліція повідомляла сім’ї, що машину ретельно обстежили, а особисті речі не вціліли.

Фрагменти направили на дослідження до Мадрида. За словами родини, поліція повідомила, що ДНК не вдалося отримати, а кістки належали тварині. Водночас Ґіллам-Кіртон зазначила, що залучені нею фахівці, зокрема судовий антрополог, вважають фрагменти людськими.

Із 15 загиблих у Бедарі 14 були іноземцями: дев’ятеро британців, троє бельгійців, француз і громадянин США; ще одна жертва була громадянином Іспанії. Причини пожежі, яку також називають пожежею в Лос-Гальярдосі, розслідують у межах кримінальної справи. У липні Guardia Civil припускала, що вогонь міг спричинити обірваний електропровід, однак цю версію поставили під сумнів.

Читай нас у