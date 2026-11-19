Астрономи виявили ознаки ймовірного поглинання зорі-компаньйона червоним гігантом у галактиці Андромеди. Дослідники припускають, що це може бути першим випадком, коли такий процес вдалося простежити за спостереженнями. Про це повідомляє Space.com.

Спостереження за системою Bao

Науковці досліджували червоний гігант WNTR23bzdiq, розташований приблизно за 2,5 млн світлових років від Землі. Він приблизно у сім разів масивніший за Сонце та у 350 разів ширший. Подвійну зоряну систему дослідники назвали Bao.

У 2023 році, використовуючи космічний телескоп NASA NEOWISE та телескоп WINTER в обсерваторії Паломар у Каліфорнії, астрономи помітили посилення яскравості зорі. Аналіз попередніх даних показав, що червоний гігант поступово яскравішав із 2018 року.

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Спалах і подальші перевірки

Дослідники пояснюють це тим, що менша зоря могла спіралеподібно наближатися до ядра гіганта. Тертя в такому разі спричиняло б нагрівання та збільшення яскравості системи. Наприкінці 2025 року астрономи зафіксували потужний спалах, а космічний телескоп James Webb спостерігав об’єкт через 47 днів після нього.

За оцінкою команди, під час виверження було викинуто речовину масою близько 0,1–0,2 маси Сонця. Учені припускають, що спалах стався, коли зоря-компаньйон із масою приблизно 70% маси Сонця врізалася в ядро червоного гіганта.

Водночас остаточна доля системи ще не встановлена. Один зі сценаріїв передбачає злиття двох зір в одну, інший — їхнє збереження на значно тіснішій орбіті. Для уточнення цього астрономи планують надалі спостерігати за системою після того, як наслідки виверження ослабнуть. Результати дослідження опублікували 18 листопада в журналі Nature.

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