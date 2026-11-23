В Англії пацієнти, які мають право на ін’єкції для зниження ваги в межах Національної служби охорони здоров’я, можуть не отримати лікування через скасування місцевих виплат практикам сімейних лікарів. Як повідомляє The Guardian, 21 із 36 інтегрованих рад з надання медичної допомоги скасувала виплати практикам за призначення та моніторинг препарату Mounjaro, також відомого як тирзепатид.

Розслідування профільного видання Pulse встановило, що ще дев’ять рад узагалі не мали місцевої програми додаткового фінансування таких послуг. Лише чотири ради зберегли відповідні виплати.

Національна схема

NHS England заявила, що фінансування підтримки пацієнтів, які отримують тирзепатид, перенесли до національного контракту сімейних лікарів, замінивши різні місцеві механізми єдиним підходом. Із квітня стимули за ведення пацієнтів з ожирінням включили до системи оцінювання якості та результатів роботи, однак участь практик у цій схемі є добровільною.

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Сімейні лікарі повідомили Pulse, що передбачених виплат недостатньо для покриття витрат на призначення препарату та подальше спостереження за пацієнтами. У деяких районах керівництво NHS уже попередило: призначення Mounjaro не гарантується, навіть якщо пацієнт відповідає критеріям, оскільки участь лікарських практик є добровільною.

Нерівний доступ

Виконувач обов’язків головного виконавчого директора Healthwatch England Кріс Макканн заявив, що пацієнти повідомляють про значні відмінності в доступі до препаратів для зниження ваги, які фінансує NHS, залежно від місця проживання. За його словами, в окремих районах шлях до отримання ліків залишається незрозумілим, поки вирішують питання місцевої організації послуг.

Британська медична асоціація вважає, що нові виплати навряд чи покриють додаткову роботу з призначення та моніторингу тирзепатиду, через що деякі пацієнти, які мають право на лікування, можуть не отримати його. Президентка Королівського коледжу сімейних лікарів Вікторія Цорціу Браун наголосила на необхідності належно підтримати первинну медичну допомогу для безпечного призначення препарату, нагляду та подальшого супроводу пацієнтів.

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