В Англії 300 тисяч пацієнтів отримають додаткову підтримку лікарів — The Guardian

В Англії 300 тисяч пацієнтів із ослабленим здоров’ям і хронічними захворюваннями отримають додаткову підтримку від сімейних лікарів у межах програми вартістю 40 млн фунтів стерлінгів. Її мета — допомогти найбільш уразливим людям залишатися вдома та зменшити кількість госпіталізацій, яких можна уникнути взимку, повідомляє The Guardian.

Перевірки та перегляд лікування

Сімейні лікарі пропонуватимуть пацієнтам медичні огляди, перегляд призначених ліків і респіраторні тести. Програма розрахована насамперед на людей із серцевими хворобами, ослабленим здоров’ям, емфіземою та іншими формами хронічного обструктивного захворювання легень.

Кошти для ініціативи перерозподілять із чинних бюджетів загальної практики на 2026–2027 роки. Групи лікарських практик зможуть використати по 126 фунтів стерлінгів на кожного пацієнта, який відповідає критеріям програми. Лікарські практики самі визначатимуть людей, для яких ризик тяжко захворіти взимку є найвищим.

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Підготовка до зимового навантаження

Прем’єр-міністр Енді Бернем заявив, що підтримка лікарів первинної ланки має допомогти виявляти проблеми зі здоров’ям до того, як вони призведуть до звернення у відділення невідкладної допомоги. Міністерка охорони здоров’я Іветт Купер зазначила, що влада також готується до зимового періоду через вакцинацію від грипу, розширення можливостей невідкладної допомоги та співпрацю із соціальними службами.

Президентка Королівського коледжу лікарів загальної практики Вікторія Цорціу Браун підтримала акцент на профілактиці та персоналізованій допомозі пацієнтам із найвищим ризиком госпіталізації. Водночас вона наголосила, що для стабільного поліпшення допомоги людям зі складними потребами потрібні довгостроковий підхід до профілактики й сталі інвестиції у первинну медичну допомогу.

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