В Англії до квітня близько 500 тисяч найбільш уразливих людей отримають персоналізовану медичну та соціальну підтримку від нових спільних команд. Про це оголосила міністерка охорони здоров’я Іветт Купер, повідомляє The Guardian.

Допомога вдома та в закладах догляду

Програма охопить літніх людей, мешканців будинків догляду, людей із деменцією та пацієнтів наприкінці життя. Команди працівників Національної служби охорони здоров’я та соціальної сфери визначатимуть найуразливіших жителів громад, готуватимуть для них індивідуальні плани догляду й регулярно оцінюватимуть їхній стан здоров’я.

Мета нової моделі — надати людям допомогу вдома або в закладах догляду та якомога довше уникати госпіталізації. Для пацієнтів і членів їхніх родин також планують створити цілодобову телефонну лінію як єдину точку звернення, однак терміни запуску цієї послуги поки не уточнювали.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

План розширять до 2 мільйонів людей

Купер назвала запуск команд практичним кроком до обіцяної національної служби догляду, яка має об’єднати медичну та соціальну допомогу відповідно до потреб людей. Надалі програму планують поширити приблизно на 2 мільйони осіб.

За словами міністерки, після повного запуску зміна системи допоможе зменшити навантаження на переповнені лікарні, скоротивши кількість днів перебування пацієнтів у стаціонарах на 4,3 мільйона. Вона також має знизити кількість випадків надання допомоги пацієнтам у лікарняних коридорах, що насамперед стосується немічних літніх людей і людей із деменцією.

Минулого тижня Купер також оголосила про виділення 40 мільйонів фунтів стерлінгів для лікарів загальної практики в Англії цієї зими. Кошти мають допомогти 300 тисячам уразливих пацієнтів отримувати кращий догляд удома.

Читай нас у