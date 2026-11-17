В Англії під час найбільшого за понад два десятиліття спалаху кору 92,5% із 2 821 лабораторно підтвердженого випадку не мали запису про вакцинацію проти кору, паротиту та краснухи. Аналіз даних за період із жовтня 2023 року до вересня 2024 року провело Агентство з охорони здоров’я Великої Британії, повідомляє News-Medical.

Випадки зосередилися в Лондоні та Західному Мідленді

Із 15 587 повідомлень про підозру на кір фахівці підтвердили 2 821 випадок інфекції, або 4,8 випадку на 100 тисяч населення. Перші осередки виникли у Західному Мідленді, зокрема в Бірмінгемі, після завезення вірусу з Пакистану та Румунії. Згодом передавання інфекції поширилося на інші регіони Англії.

На Лондон припало 45,5% підтверджених випадків, на Західний Мідленд — 25,2%. Найвищий локальний рівень захворюваності зафіксували в лондонському районі Ламбет, а пік випадків у столиці припав на квітень 2024 року.

Діти становили більшість хворих

Діти віком до 10 років становили 58,6% усіх підтверджених випадків. Немовлята до року, які були надто малими для планової вакцинації КПК, становили 11,7% хворих. У двох найбільш депривованих квінтилях районів проживали 63% пацієнтів. Дослідники уточнили, що цей показник відображає рівень депривації районів проживання, а не обов’язково обставини кожної окремої людини.

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Автори дослідження застерегли, що неповні записи про вакцинацію могли призвести до того, що частину щеплених людей віднесли до групи без зареєстрованої вакцинації. Лабораторні дослідження виявили циркуляцію двох генотипів вірусу кору — D8 і B3. Із міжнародними поїздками були пов’язані 5,5% випадків.

Навантаження на лікарні

Із 2 788 випадків, які вдалося пов’язати з медичними записами, 76,3% пацієнтів відвідали відділення невідкладної допомоги, а 38,2% були госпіталізовані. Найчастіше до лікарень потрапляли немовлята віком до року — 51,6%, а також дорослі віком від 30 років — 47,2%.

Сім пацієнтів потребували інтенсивної терапії. Також повідомлялося про смерть підлітка із супутніми захворюваннями. Водночас автори наголосили, що показники звернень і госпіталізацій стосуються виявлених випадків, а не всіх інфекцій: легкі форми кору могли залишитися непоміченими, частину госпіталізацій проводили з обережності, а медичні записи не завжди підтверджували кір як причину госпіталізації.

За даними дослідження, у 2023–2024 роках першу дозу вакцини КПК до 24 місяців отримали 88,9% дітей в Англії — це найнижчий рівень за десятиліття. Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує охоплення двома дозами вакцини на рівні щонайменше 95% для підтримання елімінації кору.

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