В Англії дітям видали 341 рецепт на препарати GLP-1 — The Guardian

В Англії з квітня до липня 2026 року дітям до 18 років видали 341 рецепт на препарати класу GLP-1, серед них 15 рецептів призначили пацієнтам молодшим за 12 років. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на дані, отримані від NHS Business Services Authority за запитами про доступ до інформації.

У 2025–2026 фінансовому році дітям видали 419 рецептів на такі ліки, з яких 10 були призначені пацієнтам до 12 років. Дані стосуються рецептів, виписаних в Англії та відпущених у громадських аптеках будь-де у Великій Британії.

Дані не охоплюють усі призначення

Статистика не враховує приватні рецепти, а також препарати, які призначали та видавали у лікарнях або пенітенціарних установах. Тому наведені показники можуть бути заниженими. Видання зазначає, що одна приватна дитяча клініка раніше повідомляла про понад 200 пацієнтів, які отримують такі інʼєкції.

Водночас із цих даних неможливо встановити, чи всі препарати призначали саме для зниження ваги. Ліки GLP-1 спершу розробили для контролю рівня цукру в крові у людей із цукровим діабетом другого типу, однак згодом їх почали широко застосовувати для зниження ваги.

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Потреба у тривалому нагляді

Професор метаболічної медицини Університету Суррея Мартін Вайт наголосив, що призначення таких препаратів дітям мають відбуватися в межах спеціалізованих служб. За його словами, потрібен регулярний контроль росту й статевого дозрівання, харчування, психічного здоровʼя, харчової поведінки та можливих побічних ефектів.

У Національній службі охорони здоровʼя Англії з 2021 року пілотують клініки Complications from Excess Weight для дітей віком від двох до 16 років із тяжким ожирінням. До них уже скерували майже 6,5 тисячі дітей, зокрема понад 400 віком до чотирьох років. Сотні пацієнтів через ці служби отримали препарати для зниження ваги, хоча фінансування GLP-1 доступне не всім клінікам.

Минулого місяця Всесвітня організація охорони здоровʼя у нових глобальних рекомендаціях зазначила, що препарати проти ожиріння, зокрема GLP-1, не слід призначати дітям молодшим за 10 років. Водночас фахівці окремих клінік розглядають можливість застосування таких ліків для пацієнтів від восьми років після відповідного ліцензування.

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