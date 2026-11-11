В Англії й Шотландії птицю зобов’язали тримати в приміщеннях — The Guardian

В Англії та Шотландії через підвищений ризик високопатогенного пташиного грипу запровадили вимогу утримувати свійську птицю та птицю, яку тримають у неволі, в приміщеннях. Це вже другий рік поспіль, коли для птахівників вводять такі обмеження.

В Англії уряд оголосив зону профілактики пташиного грипу на всій території країни. Власники 50 або більше голів свійської птиці чи птиці, яку утримують у неволі, мають розмістити їх у закритих приміщеннях. Аналогічний статус для всієї Шотландії оголосили у вівторок, повідомляє The Guardian.

Посилені правила біобезпеки

Птахівники також повинні дотримуватися посилених заходів біобезпеки. Зокрема, вони мають повідомляти Агентство з охорони здоров’я тварин і рослин про зміни в несучості птиці та негайно інформувати про підозру на захворювання.

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Британський уряд пояснив рішення зростанням ризику та кількості підтверджених випадків високопатогенного пташиного грипу серед свійських і диких птахів. У 2025 році зони профілактики хвороби вже оголошували на всій території Англії, Шотландії та Уельсу.

Ризик для людей оцінюють як низький

Пташиний грип швидко поширюється з 2014 року та з літа 2021-го завдав значної шкоди популяціям диких птахів у Великій Британії. Хворобу також фіксували у людей: у світі з 1 січня до 4 серпня 2025 року зареєстрували 11 смертей.

Цей штам спричиняє захворювання і високу смертність серед птахів, а в людей, які тісно контактують з інфікованими тваринами, може викликати грипоподібні симптоми та кон’юнктивіт. Уряд Великої Британії заявив, що нинішній ризик для здоров’я людей залишається дуже низьким. Також уряд не очікує, що це позначиться на доступності різдвяних індиків та іншої сезонної птиці, а належно приготовані м’ясо птиці та яйця вважають безпечними для споживання.

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