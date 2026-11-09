В Англії кількість людей, які сплять просто неба, зросла до 8 748 — The Guardian

В Англії у червні 2026 року кількість людей, які сплять просто неба, сягнула 8 748 — це найвищий показник із листопада 2025 року. Від січня їхня кількість зросла майже на тисячу. До кінця червня тимчасове розміщення знайшли лише для 15% таких людей — це найнижчий рівень із серпня 2025 року, повідомляє The Guardian.

План до Різдва

Прем’єр-міністр Енді Бернгем пообіцяв запропонувати кожній людині, яка спить просто неба, безпечний шлях із вулиці або ширшу підтримку. У липні, вступаючи на посаду, він заявив, що його першою вказівкою буде покласти край вуличній бездомності у країні.

Наступного місяця Бернгем оголосив про фінансування обсягом 442 млн фунтів стерлінгів у межах кампанії, метою якої є надати всім людям, що сплять просто неба, прихисток до Різдва. У жовтні уряд також передбачив ще 432 млн фунтів стерлінгів фінансування з березня 2027 року для підтримки людей до завершення каденції парламенту.

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Брак придатного житла

Міністерка у справах бездомності Флоренс Ешаломі заявила, що уряд сподівається запропонувати ліжко кожній людині, яка спить просто неба, до Різдва. Водночас вона визнала хронічний дефіцит придатного житла.

За її словами, шлях із вулиці не завжди передбачатиме розміщення в житлі: для деяких людей це може бути індивідуальний план підтримки психічного здоров’я або лікування залежностей. Ешаломі також сказала, що влада співпрацює з муніципалітетами та житловими асоціаціями, щоб повернути в користування тисячі порожніх або занедбаних об’єктів нерухомості.

Наприкінці березня 2026 року в тимчасовому житлі, зокрема в готелях типу B&B і хостелах, перебували рекордні 135 600 домогосподарств в Англії. Це приблизно на 90% більше, ніж десять років тому, і на 4% більше, ніж роком раніше.

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