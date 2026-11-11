В Англії люди з інвалідністю чекають на крісла колісні до двох років — The Guardian

В Англії люди з інвалідністю можуть чекати на отримання крісла колісного до двох років через затримки у роботі структур Національної служби охорони здоров’я (NHS) та приватних компаній-постачальників. Про це йдеться у звіті парламентської омбудсменки з питань охорони здоров’я Англії Поли Сассекс, повідомляє The Guardian.

За словами Сассекс, затримки, невідповідне обладнання або неналежний ремонт можуть впливати на всі аспекти життя користувачів крісел колісних. Це, зокрема, спричиняє фізичний біль та емоційний дистрес і обмежує можливість вести самостійне життя.

Кількість скарг зросла

Омбудсменка почала розслідування після різкого зростання кількості скарг на забезпечення кріслами колісними через NHS: із восьми у 2020–2021 роках до 110 у 2025–2026 роках. Чотири з п’яти скарг стосувалися невеликої групи приватних компаній, які забезпечують кріслами щонайменше половину дітей і дорослих, що їх потребують.

Більшість звернень пов’язані з тим, що люди чекали понад 18 тижнів на отримання самого крісла або запчастин до нього. Рамкова програма NHS щодо якості послуг передбачає, що 92% людей мають отримувати необхідне обладнання протягом 18 тижнів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Наслідки для дітей і дорослих

У звіті наведено випадок хлопчика з церебральним паралічем, який у трирічному віці чекав на крісло колісне сім місяців. Через це він не зміг одночасно зі своїм братом-близнюком почати відвідувати дитячий садок, а також не мав доступу до освіти й спеціалізованої терапії. Під час очікування дитина кілька разів травмувалася, падаючи з адаптованого дитячого візка, яким користувалися батьки.

Ще один випадок стосувався 68-річного Грема Вулнера зі спінальною м’язовою атрофією. Він мав отримати нове крісло до серпня 2023 року, однак його доставили лише у вересні 2024-го. Пристрій не працював належно, а повністю справне крісло чоловік отримав у жовтні 2025 року — на 26 місяців пізніше за 18-тижневий строк.

Сассекс також вказала на прогалину в регулюванні послуг з оцінювання потреб, налаштування та ремонту крісел. Агентство з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення контролює саме обладнання, однак послуги, які отримують користувачі крісел колісних, не належать до повноважень Комісії з якості медичної допомоги.

Читай нас у