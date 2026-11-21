У Ліверпулі, Англія, жіночі футбольні клуби «Ліверпуль» і «Челсі» зіграли внічию 0:0 у матчі чемпіонату Англії. Лондонська команда, яка перед грою очолювала турнірну таблицю, не змогла забити попри перевагу у володінні м’ячем.

Воротарка зберегла ворота сухими

Воротарка «Ліверпуля» Кіара Кітінг зробила кілька важливих сейвів і допомогла команді не пропустити. Після матчу вона сказала Sky Sports, що гра була напруженою і команді довелося витримати тиск суперниць. Кітінг також зазначила, що «сухий» матч був одним із завдань команди.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Про результат матчу повідомляє Channel NewsAsia. За даними видання, тижнем раніше «Челсі» переміг «Манчестер Сіті» з рахунком 1:0 та вийшов на перше місце.

Ситуація в таблиці

Після 11 матчів «Челсі» має 27 очок і залишається лідером. «Манчестер Сіті» відстає на два пункти та може випередити суперника, якщо переможе «Тоттенгем» у недільному матчі, який є для команди грою в запасі. «Ліверпуль» посідає восьму позицію з 12 очками. Матч відбувся перед запланованою міжнародною перервою.

Читай нас у