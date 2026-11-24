В Англії розпочали набір до дослідження PROTECT-C, у межах якого планують залучити 5 тисяч жінок із різних регіонів країни. Випробування має оцінити, чи можна в майбутньому запропонувати генетичний скринінг ризику раку широкому колу жінок, а не лише людям з обтяженим сімейним анамнезом. Про це повідомляє News-Medical.

Проєкт фінансує Yorkshire Cancer Research, а очолює професор Ранджит Манчанда з Лондонського університету королеви Марії. Дослідники хочуть з'ясувати, наскільки такий підхід буде доступним і корисним для Національної служби охорони здоров'я Великої Британії.

Домашній тест зі слиною

Учасницям запропонують домашній тест зі зразком слини, який може виявити спадкові генетичні варіанти, пов'язані з вищим ризиком раку молочної залози, яєчників, матки або кишківника. За наведеними у матеріалі оцінками, у Великій Британії близько 451 тисячі жінок мають такі спадкові варіанти, але приблизно 97% із них не знають про це.

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Нині генетичне тестування на рак через NHS переважно доступне людям, які відповідають визначеним критеріям: наприклад, уже мали певні онкологічні захворювання або мають виражену сімейну історію раку. Автори дослідження зазначають, що цей підхід часто залежить від того, чи був у родині вже встановлений діагноз.

Допомога через NHS

Людям, у яких у межах дослідження виявлять підвищений генетичний ризик раку, запропонують персоналізовану допомогу NHS. Вона може включати регулярний скринінг, а за потреби — профілактичні ліки чи операцію для зниження ризику.

Дослідники також оцінять психологічний вплив участі та частку людей, які погодяться на тестування після ознайомлення з інформацією на цифровій платформі. Для пошуку потенційних учасників команда співпрацює з ініціативою NHS DigiTrials, що використовує медичні записи NHS. Запрошення для людей, які можуть відповідати критеріям, планують розсилати з січня. Висловити інтерес до участі можуть жінки, трансчоловіки та небінарні люди з жіночими репродуктивними органами.

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