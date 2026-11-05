В Англії понад 373 тисячі людей отримали діагноз раку — The Guardian

В Англії у 2024 році понад 373 тисячі людей отримали діагноз «рак» — це найбільший показник за весь час спостережень. У середньому Національна служба охорони здоров’я Англії діагностувала рак у 1021 людини щодня, тоді як у 2023 році цей показник становив 972 на день, повідомляє The Guardian.

Види раку та рання діагностика

Рак передміхурової залози, молочної залози, легень і кишківника становив половину всіх нових діагнозів. Частка нових випадків раку, виявлених на I або II стадії, зросла з 55,8% у 2023 році до 56,7% у 2024 році.

Національний клінічний директор NHS з онкології Пітер Джонсон заявив, що ці дані свідчать про рух системи охорони здоров’я у правильному напрямку. За його словами, команди NHS наближають обстеження та перевірки до людей, які їх потребують, і прагнуть забезпечити якомога раніше виявлення та лікування раку.

Строки діагностики й лікування

Водночас експерти застерегли, що NHS не виконує цільових показників щодо строків діагностики та початку лікування. У серпні 78,6% пацієнтів, яких терміново направили з підозрою на рак, отримали діагноз або виключення раку протягом 28 днів. Цільовий показник становить 80%.

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Ще більшою є різниця у строках початку терапії: лікування протягом 62 днів після термінового направлення або підвищення терміновості направлення консультантом почали 71,9% пацієнтів за цільового рівня 85%.

Директор з політики Cancer Research UK Іан Вокер зазначив, що надто багатьом людям рак досі діагностують на пізніх стадіях. Віце-президентка Королівського коледжу лікарів Гіларі Вільямс пов’язала зростання кількості діагнозів, зокрема, зі старінням населення та ожирінням як важливим чинником ризику. Вона також наголосила на потребі розширювати цільовий скринінг раку легень.

Представник Macmillan Cancer Support Стівен Макінтош додав, що статистика також приховує стійку нерівність у сфері охорони здоров’я: місце проживання та соціальні обставини можуть впливати на ймовірність захворіти, швидкість встановлення діагнозу та шанси на виживання.

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