В Англії пропонують зменшити кількість поліцейських сил до дев’яти — The Guardian

В Англії незалежний огляд, замовлений урядом, рекомендував скоротити кількість поліцейських сил із 39 до щонайменше дев’яти більших регіональних структур. Як повідомляє The Guardian, документ підготував колишній комісар лондонської поліції Бернард Хоган-Хау, однак його ще не оприлюднили.

Регіональні сили та місцеві підрозділи

За даними видання, розглядають створення дев’яти регіональних поліцейських сил в Англії та однієї — для Уельсу. Вони діятимуть над більш ніж 150 місцевими підрозділами, які виконуватимуть основну частину роботи з протидії злочинності в громадах.

За інформацією кількох джерел The Guardian, у звіті названо діапазон від дев’яти до 18 більших сил у новій моделі. Такі структури могли б відповідати за розслідування тяжких злочинів, зокрема вбивств і тяжкого сексуального насильства, підтримання громадського порядку та адміністративні функції, які нині окремо виконують усі 43 сили Англії й Уельсу.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Національна поліцейська служба

Над регіональними структурами уряд планує створити загальнонаціональну Національну поліцейську службу. Її хочуть зробити центром контртерористичної діяльності та боротьби з тяжкою й організованою злочинністю. Оголошення про пошук комісара для служби очікують на початку наступного року.

Огляд Хоган-Хау завершили у вересні та передали міністерці внутрішніх справ Шабані Махмуд. Урядові джерела повідомили виданню, що його планують опублікувати до Різдва, а наступного року представити «білу книгу» щодо реформи.

Серед керівників поліції немає єдиної позиції щодо масштабу перетворень. Частина з них підтримує добровільні об’єднання, тоді як майбутня «біла книга», за даними The Guardian, може передбачати примусове скасування чинних сил і створення нових. Деякі очільники поліції також побоюються, що надто великі структури буде складно ефективно управляти.

Читай нас у