В Англії розглядають два незалежні шляхи апеляцій для батьків — The Guardian

В Англії розглядають два незалежні механізми оскарження для батьків дітей з особливими освітніми потребами, які не погоджуються з підтримкою, запропонованою школою. Зміни можуть стати частиною масштабної реформи спеціальної освіти, повідомляє The Guardian.

Два варіанти оскарження

Співрозмовники видання, обізнані з обговореннями, розповіли, що посадовці розглядають два варіанти. Перший передбачає звернення до омбудсмана з питань місцевого самоврядування та соціальної опіки. Цей орган уже розслідує скарги на органи місцевої влади щодо підтримки дітей з особливими освітніми потребами та шкільного транспорту.

Іншим варіантом є незалежна комісія з перегляду рішень, створена за зразком панелей, що розглядають апеляції проти виключення учнів зі шкіл. Такі панелі можуть скасовувати рішення про виключення. Їх призначають органи місцевої влади; до складу входять секретар і до п’яти фахівців, які не мають безпосереднього зв’язку зі школою.

Запропонована реформа

У лютому уряд оприлюднив білу книгу щодо забезпечення та фінансування підтримки дітей з особливими освітніми потребами та інвалідністю. Вона передбачає заміну поширених планів освіти, охорони здоров’я та догляду новими індивідуальними планами підтримки, якими керуватимуть школи.

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Нині батьки можуть звертатися до незалежного трибуналу з питань спеціальних освітніх потреб для вирішення спорів щодо чинних планів. Запропонована реформа може обмежити цей шлях, а скарги щодо нових індивідуальних планів передати на розгляд самим школам. Групи, що представляють інтереси дітей з особливими потребами, розкритикували такий підхід.

Черги в трибуналі

Міністерка освіти Люсі Пауелл заявила парламентському комітету з питань освіти, що уряд прагне забезпечити для родин рівні умови та підзвітність системи. Очікується, що законопроєкт і відповідь уряду на консультації щодо білої книги будуть готові на початку наступного року.

У жовтні уряд повідомив, що середній час очікування остаточного усного слухання в трибуналі перевищив 18 місяців. За три місяці до червня було подано 8 800 апеляцій, а кількість справ у черзі зросла до 18 000 — на 31% порівняно з 2025 роком.

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