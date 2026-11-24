В Англії скасували одноматчеву дискваліфікацію захисника «Манчестер Юнайтед» Ленні Йоро, яку він мав відбути після вилучення у матчі Прем’єр-ліги проти «Ліверпуля». Заяву щодо неправомірного вилучення задовольнили, повідомляє Channel NewsAsia.

Вилучення на старті матчу

Йоро отримав червону картку на восьмій хвилині гри на «Енфілді», де «Манчестер Юнайтед» поступився «Ліверпулю» з рахунком 0:4. Захисника вилучили за фол проти нападника «Ліверпуля» Александера Ісака поблизу штрафного майданчика, який розцінили як позбавлення суперника очевидної можливості забити гол.

Домінік Собослаї забив зі штрафного удару, призначеного після цього порушення.

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Рішення футбольної асоціації

Футбольна асоціація Англії заявила, що одноматчеве відсторонення гравця скасовано після успішного розгляду заяви про неправомірне вилучення. Незалежна регуляторна комісія згодом оприлюднить письмові підстави для скасування червоної картки.

Маурісіо Почеттіно, який дебютував на посаді тренера «Манчестер Юнайтед» у недільному матчі, вважав, що Йоро не мав отримувати червону картку. Він аргументував це тим, що Ісак не контролював м’яч, а сам епізод суттєво вплинув на перебіг зустрічі.

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