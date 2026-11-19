В Англії та Уельсі уряд планує з 2028 року обмежити щорічну земельну ренту для власників житла за системою leasehold до £250. Про це заявив міністр житлової політики Метью Пеннікук, повідомляє The Guardian.

Законопроєкт про реформу leasehold

У четвер Пеннікук має представити урядовий законопроєкт про реформу leasehold. Документ передбачатиме обмеження платежів, заборону продажу нових квартир за цією системою, а також спрощення процедур продовження та викупу leasehold.

Законопроєкт також має поширити на квартири чинну заборону продажу нових будинків за системою leasehold. Квартири становлять більшість об'єктів, проданих за цією системою. Раніше Пеннікук заявляв, що заборона, як очікується, набуде чинності після наступних виборів.

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Перехід до commonhold

Запропоновані зміни мають полегшити перехід мешканців до колективної системи commonhold. Для такого рішення буде достатньо згоди половини мешканців будинку, а не всіх. Законопроєкт також має позбавити freeholders права виселяти leaseholders через порівняно невеликі несплачені рахунки.

За словами міністра, дату запровадження ліміту у 2028 році не зазначатимуть безпосередньо в законопроєкті: її встановлять через вторинне законодавство. Члени парламентського комітету з питань житла закликали запровадити обмеження вже наступного року, однак Пеннікук пояснив затримку технічними процедурами його застосування.

Інші вимоги leaseholders, за словами міністра, потребуватимуть окремого закону, який планують внести пізніше в межах каденції парламенту. Серед них — створення незалежного регулятора агентів з управління нерухомістю та перегляд ставок, за якими визначають вартість продовження або викупу leasehold.

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