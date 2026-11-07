В Англії з 2019 року закрили 12 акушерських центрів — The Guardian

В Англії з 2019 року закрили 12 пологових центрів під керівництвом акушерок. Шість із цих закладів остаточно припинили роботу після приходу Лейбористської партії до влади в липні 2024 року, повідомляє The Guardian.

Менше варіантів для породіль

Такі центри дають жінкам можливість обирати між пологами у лікарняному відділенні під наглядом лікарів, закладом під керівництвом акушерок або домашніми пологами. Представники громадських організацій заявляють, що закриття місцевих центрів обмежують цей вибір і змушують жінок їхати народжувати за межі свого району.

Ще чотири центри формально закриті тимчасово, однак деякі не працюють уже до шести років. Два заклади припинили роботу через аварійний стан лікарень, у яких вони розміщувалися. Вони не працюватимуть кілька років, доки не збудують нові приміщення.

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Дефіцит персоналу та домашні пологи

Причинами закриттів і призупинень роботи називають дефіцит акушерок у NHS в Англії, зниження народжуваності, зростання складності пологів і кількості кесаревих розтинів. Органи NHS, які закривали центри, зазвичай пояснювали рішення нестачею персоналу для безпечного надання допомоги.

У деяких районах Англії та Уельсу NHS також призупиняла послуги з підтримки домашніх пологів — подекуди на строк до 14 місяців. Королівський коледж акушерок застеріг, що відсутність доступу до допомоги акушерок у системі NHS може підштовхнути частину жінок до платних приватних послуг або пологів удома без медичного працівника.

Пологовий центр у Гаддерсфілді, закритий у листопаді 2020 року через пандемію COVID-19, досі не відновив роботу. Водночас Gloucestershire Hospitals Trust повідомив, що центр у Челтнемі, зачинений із 2022 року, планують відкрити в лютому, а послуги домашніх пологів мають відновити в січні.

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