В Анталії обмежили доступ до COP31 через візит 40 лідерів — Climate Home News

У турецькій Анталії 11 листопада обмежили рух на дорогах біля місця проведення кліматичної конференції COP31, де очікували виступів близько 40 світових лідерів. Частині делегатів турецькі організатори порадили прибути на майданчик до 7:00, однак згодом ООН уточнила, що це не є обов’язковим.

Через суперечливі повідомлення деякі учасники саміту вирішили працювати з готелів. Як повідомляє Climate Home News, додаткові обмеження могли запровадити для перевезення лідерів з аеропорту до місця проведення конференції, а також для символічної висадки оливкових дерев президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Хто має виступити

У списку промовців залишилися президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе, переобраний президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Також заплановані виступи лідера Демократичної Республіки Конго, віцепрезидента Китаю, прем’єр-міністерки Барбадосу Мії Моттлі та міністра енергетики Саудівської Аравії Абдулазіза бін Салмана.

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Водночас список лідерів, які мали виступати цього дня, скоротився порівняно з переліком, оприлюдненим шістьма днями раніше. У ньому більше не зазначені керівники Нігерії, Кенії, Єгипту, Нідерландів і Швеції.

День нульових відходів

На COP31 також проходить День нульових відходів. Перша леді Туреччини Еміне Ердоган мала провести післяобідній круглий стіл, присвячений цій темі. Видання зазначає, що в парламент Туреччини внесли законопроєкт про заборону одноразового пластику, проте він ще не отримав підпису президента після лобіювання з боку пластмасової промисловості.

Серед інших промовців були заявлені глави урядів Мавританії, Іраку, Маршаллових Островів і Сомалі — країн, які стикаються відповідно з опустелюванням, дефіцитом води, загрозою затоплення та посухою.

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