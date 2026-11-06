В Анталії розпочинається COP31 про відмову від викопного палива — The Independent

В Анталії, Туреччина, розпочинається 31-ша Конференція сторін ООН з питань клімату — COP31. Учасники переговорів обговорюватимуть виконання попередніх кліматичних зобов’язань, перехід від викопного палива та фінансову підтримку бідніших держав, повідомляє The Independent.

Однією з центральних тем стане практична реалізація обіцянок щодо відмови від вугілля, нафти й газу. Туреччина просуває ініціативу зі збільшення частки електроенергії у світовому енергоспоживанні з 21% до 35% до 2035 року. Передбачається, що електрифікація, зокрема транспорту, має відбуватися переважно за рахунок сонячної та вітрової генерації.

Цілі щодо потепління під загрозою

За оцінкою ООН, нині глобальна температура вже приблизно на 1,4 °C вища за доіндустріальний рівень, а світ рухається до потепління на 2,6 °C до кінця століття. У 2015 році країни погодилися утримувати зростання температури значно нижче 2 °C та прагнути обмежити його до 1,5 °C.

Директор Потсдамського інституту дослідження впливу клімату Йоган Рокстрьом заявив, що світ досі не зміг виконати поставлені кліматичні цілі. За його словами, подальше потепління означатиме частіші та екстремальніші повені, посухи й шторми, а також наближатиме критичні зміни в кліматичній системі, зокрема можливі зміни океанічних течій і деградацію Амазонії.

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Фінансування та субсидії

Переговорники також мають обговорити кошти для країн, які переходять на відновлювану енергетику, адаптуються до потепління та відновлюються після шкоди, спричиненої кліматичними явищами. Співзасновник німецького NewClimate Institute Ніклас Гьоне назвав найскладнішими питаннями обсяги викидів і те, хто має оплачувати кліматичні заходи.

США, найбільший історичний емітер вуглецю, пропустили попередню конференцію COP і, як очікується, не братимуть участі цьогоріч. Водночас Бразилія, яка торік приймала COP30, оприлюднила добровільну дорожню карту переходу від викопного палива. Серед запропонованих кроків — припинення субсидування цього сектору: за оцінкою ООН, цього року глобальні субсидії на викопне паливо сягнули 1,1 трлн доларів.

Експерти також вказують на здешевлення сонячної та вітрової енергії, а також поширення електромобілів як на чинники, що посилюють економічні аргументи на користь скорочення викидів.

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