В Антальї почалася кліматична конференція про майбутнє нафти й газу — Der Spiegel

В Антальї, Туреччина, почалася Всесвітня кліматична конференція. Der Spiegel описує її початок як дискусію про майбутнє нафти й газу. У заголовку публікації видання протиставляє «нафтодержави» та «електродержави».

Енергетична криза та нафта й газ

На тлі енергетичної кризи багато держав наполягають на відмові від нафти та газу, повідомляє Der Spiegel. Водночас Туреччина, яка приймає конференцію, має інший план щодо енергетики.

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Споживання викопного палива

За підписом до фотографії газової електростанції в турецькій Бурсі, викопне паливо все ще покриває 80% споживання. Цю залежність видання ілюструє фотографією, зробленою з градирні цієї електростанції.

Матеріал порушує питання, який із двох підходів переважатиме в Антальї. У ньому йдеться про різні енергетичні підходи держав. Репортаж із міста підготувала журналістка Сюзанна Ґьоце. Der Spiegel опублікував його 8 листопада 2026 року у 46-му номері видання.

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