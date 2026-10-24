В Аргентині евакуювали понад 2 тисячі людей через повені — Buenos Aires Times

На північному сході Аргентини через повені, пов’язані з кліматичним явищем Ель-Ніньйо, понад 2 тисячі людей були змушені залишити свої домівки. Двоє працівників сільського господарства загинули в провінції Коррієнтес, коли переганяли худобу між островами, рятуючи тварин від підйому води, повідомляє Buenos Aires Times.

Евакуація у Чако та Коррієнтесі

У провінції Чако евакуювали або самостійно залишили житло від 1 200 до 1 300 людей. Найбільше постраждали міста Пуерто-Вілелас і Барранкерас. Заступник секретаря цивільного захисту провінції Густаво Сантос заявив, що коливання рівня води в річках можуть тривати ще кілька місяців.

У сусідній провінції Коррієнтес, за даними служби цивільної оборони, свої оселі залишили понад 1 000 людей. У туристичному містечку Пасо-де-ла-Патрія на березі річки Парана підтопило кілька районів після руйнування захисної дамби під тиском води. Частина мешканців залишається у затоплених будинках, тоді як влада зміцнює захисні споруди та готує тимчасові укриття.

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Підйом рівня річок

Рясні опади останніх тижнів спричинили небезпечне підвищення рівня води в річках Ігуасу, Парана та Уругвай, що пролягають уздовж північно-східних кордонів Аргентини з Бразилією, Парагваєм і Уругваєм. Влада Коррієнтеса попередила, що прогнозовані дощі у верхніх басейнах Парани та Уругваю можуть спричинити нове підвищення рівня води наступного тижня.

У провінції Місьйонес шторми пошкодили понад 100 будинків, а через вихід струмків із берегів закрили дороги й мости. Біля водоспадів Ігуасу в середині жовтня витрата води була у десять разів більшою за середній показник для цього періоду року. Доступ до ділянки водоспадів «Горло диявола» закритий із серпня, хоча частину туристичних маршрутів уже відновили.

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