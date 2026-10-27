В Аргентині оскаржили закриття справи щодо президента Мілея — Buenos Aires Times

В Аргентині інвестор Хуан Патрісіо Марчетто, який зазнав втрат після обвалу криптовалюти $LIBRA, подав апеляцію на рішення про закриття розслідування щодо президента Хав'єра Мілея, його сестри й керівниці апарату президента Каріни Мілей, а також ще дев'ятьох осіб. Про це повідомляє Buenos Aires Times.

Марчетто, якого представляють адвокати Хуан Грабоїс і Ніколас Речанік, подав 40-сторінкову скаргу. Він оскаржує дії федерального судді Марсело Мартінеса де Джорджі та прокурора Едуардо Таяно.

Рішення про закриття справи

Минулої п'ятниці суддя Мартінес де Джорджі постановив закрити справу та передати її до архіву після набрання рішенням законної сили. Він погодився з клопотанням прокурора про припинення провадження щодо всіх 11 фігурантів. Жодного з них не викликали для надання офіційних пояснень у статусі підозрюваного.

Розслідування стосувалося підозр у шахрайстві та можливих фінансових правопорушеннях навколо мемкоїна $LIBRA. Мілей опублікував у соцмережі X допис із його просуванням 14 лютого 2025 року. Вартість токена спочатку різко зросла, а згодом обвалилася, що спричинило звинувачення в обмані інвесторів і питання щодо участі президента в його просуванні.

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Аргументи апеляції

Марчетто стверджує, що суддя ототожнив недостатність доказів із відсутністю злочину, вибірково оцінив наявні матеріали та недостатньо обґрунтував закриття провадження. Серед осіб, щодо яких припинили провадження, — пов'язаний із проєктом бізнесмен Маурісіо Новеллі, американський підприємець Гейден Марк Девіс і колишній радник Національної комісії з цінних паперів Серхіо Моралес.

В апеляції йдеться про телефонні з'єднання між Мілеєм і Новеллі за кілька хвилин до публікації президента. За твердженням Марчетто, Новеллі тричі телефонував Мілею та отримав ще один дзвінок від нього незадовго до появи допису. Документ також вказує на 87 транзакцій через 74 криптогаманці на приблизно 13,5 мільйона доларів, зафіксованих за секунди до того, як Мілей оприлюднив код для придбання токена.

Марчетто просить перевірити призначення цих коштів і завершити експертизи електронних пристроїв, пов'язаних з іншими фігурантами. Раніше його усунули від участі в процесі як приватного обвинувача, а федеральний суд залишив це рішення в силі. Нині його статус розглядає Федеральний касаційний суд Аргентини, тому допустимість апеляції поки не визначена.

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