В Аргентині почався новий процес проти експрезидентки Кіршнер — Buenos Aires Times

В Аргентині Федеральний усний суд №5 розпочав новий корупційний процес проти колишньої президентки Крістіни Фернандес де Кіршнер, її сина — депутата парламенту Максімо Кіршнера — та інших обвинувачених. Справа об’єднує провадження Hotesur і Los Sauces, у яких загалом фігурують 19 обвинувачених, повідомляє Buenos Aires Times.

Крістіна Фернандес де Кіршнер долучилася до засідання через відеозв’язок із квартири в Буенос-Айресі. Там вона відбуває шестирічне покарання під домашнім арештом за окремою справою про шахрайське управління під час розподілу державних контрактів на дорожні роботи. Для неї це третій корупційний процес, тоді як для Максімо Кіршнера — перший.

Суть обвинувачень

Прокуратура стверджує, що кошти, нібито виведені через державні контракти на будівництво доріг, поверталися родині Кіршнерів через платежі від підприємців, які отримували такі контракти. За версією обвинувачення, схема діяла з травня 2003 року до грудня 2016-го та передбачала позики, операції з нерухомістю, оренду готелів і поліпшення готельних об’єктів родини.

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Прокурори називають Крістіну Фернандес де Кіршнер імовірною очільницею злочинного об’єднання, а її сина — одним з організаторів. Їм може загрожувати до 10 років ув’язнення. Серед інших обвинувачених — підприємці Ласаро Баес, Крістобаль Лопес і Фабіан де Соуса, яких також вважають організаторами ймовірної схеми.

Перебіг слухань

Перше засідання тривало майже три години й було присвячене переважно зачитуванню частини обвинувального акта. Слухання мають продовжитися в понеділок, 26 жовтня. Один із адвокатів заявив, що об’єднання справ залишило захисту недостатньо часу на підготовку, оскільки процес у справі Hotesur спершу планували розпочати у березні 2027 року.

Суддя Хосе Мічіліні повідомив, що суд спочатку зачитуватиме обвинувачення у справі Los Sauces, щоб дати захисту необхідний час, а потім продовжить розгляд справи Hotesur. Адвокати Крістіни та Максімо Кіршнерів відкидають звинувачення, заявляючи, що всі комерційні операції були законними, проводилися через банківську систему та декларувалися податковим органам. У 2021 році обох виправдали, однак у 2023-му вищий суд скасував це рішення.

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