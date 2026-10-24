В Аргентині встановили особи восьми жертв диктатури — Buenos Aires Times

У провінції Кордова в Аргентині фахівці встановили особи вісьмох людей, які зникли під час військової диктатури 1976–1983 років. Їхні рештки торік виявили в масовому похованні на ділянці Лома-дель-Торіто, що раніше належала аргентинській армії та розташована поруч із колишнім таємним центром ув’язнення і винищення «Ла-Перла».

Федеральний суддя Мігель Уго Вака Нарваха оголосив імена чотирьох жінок і чотирьох чоловіків на пресконференції за участю їхніх родичів. Як повідомляє Buenos Aires Times, від початку кампанії з ідентифікації у 2025 році вдалося встановити особи вже 38 людей.

Кого вдалося ідентифікувати

Експерти ідентифікували Нестора Альбіно Акосту, Паскуаля Дельфіна Лудуенью, Клаудіо Норберто Нардині, Сесілію Алісію Пессіну Лібро де Авілу, Моніку Протті де Гільєн, Мерседес дель Вальє Рамірес, Марію Луїсу Сальто та Хуана Карлоса Сульє.

Акоста працював залізничником і був викрадений у червні 1976 року у віці 21 року. Лудуенья був профспілковим представником на заводі Fiat Concord, а Нардині — працівником молочної компанії SanCor та учасником профспілкового руху. Пессіна Лібро де Авіла була психологинею і членкинею Комуністичної організації робітничої влади; її викрали на очах у доньки.

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Протті де Гільєн працювала вчителькою та була активісткою Комуністичної партії. Рамірес навчалася у середній школі, Сальто була студенткою-медикинею Національного університету Кордови та входила до пероністської студентської молоді. Електрика Сульє викрали разом із дружиною та їхнім п’ятимісячним сином Себастьяном; хлопчика згодом повернули родині, а його мати досі вважається зниклою безвісти.

Робота судових експертів

Ідентифікацію провели Аргентинська група судової антропології, фахівці Інституту судової медицини судової системи Кордови, дослідники Національного університету Ріо-Куарто та судовий експерт Гільєрмо Сагріпанті. Вони зіставляли зразки ДНК, щоб встановити особи загиблих.

За оцінками правозахисних організацій, у «Ла-Перла» за часів диктатури катували та вбили від 2 200 до 2 500 людей. Слідчі вважають, що військові могли перевезти рештки з інших місць до Лома-дель-Торіто у 1979 році, аби приховати докази перед перевіркою Міжамериканської комісії з прав людини. Аргентинська група судової антропології заявила, що продовжуватиме ідентифікацію, доки роботу не буде завершено.

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