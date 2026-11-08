В Аргентині затримали підозрюваного в погрозах папі Леону XIV — RMF24

В Аргентині затримали людину, яку підозрюють у погрозах убивством папі Леону XIV. Про це повідомила аргентинська розвідувальна служба SIDE напередодні запланованого прибуття понтифіка до країни, повідомляє RMF24.

Реакція служб

За даними SIDE, інформацію про погрози передали до підрозділу боротьби з тероризмом федеральної поліції Аргентини. Після цього правоохоронці затримали підозрювану особу менш ніж за 24 години від моменту отримання відомостей про потенційну загрозу.

Аргентинська розвідка заявила про оперативність дій служб безпеки. Ім'я затриманої людини, місце затримання та характер погроз у повідомленні не розкривають.

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Візит папи до Аргентини

Папа Леон XIV із п'ятниці перебуває в Уругваї, а в неділю вдень за місцевим часом має прибути до Аргентини. Це буде перший візит глави Католицької церкви до країни після поїздки Івана Павла II у 1987 році.

Під час перебування в Аргентині понтифік планує відвідати Буенос-Айрес, Кордову та Лухан поблизу столиці. У середу він має вирушити до Перу, продовжуючи поїздку країнами Південної Америки.

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