В Аргентині затримали вітчима після виявлення вагітності у 10-річної дівчинки — NDTV

У провінції Сантьяго-дель-Естеро в Аргентині лікарі виявили, що 10-річна дівчинка перебуває приблизно на шостому місяці вагітності. Мати доправила її до відділення невідкладної допомоги лікарні в Колонія-Дорі через сильний біль у животі, повідомляє NDTV.

Затримання під час розслідування

За даними місцевих медіа, під час розслідування дівчинка назвала свого 33-річного вітчима Хуліо Віваса людиною, яка, за її словами, може бути причетною до ймовірного сексуального насильства. Прокурор Гільєрмо Фаріас розпорядився затримати чоловіка після того, як стало відомо про ці звинувачення.

Поліція затримала Віваса у вівторок на сільській території в Ель-Брачо, де він, за даними медіа, жив разом із дівчинкою та її матір'ю. Правоохоронці також вилучили його мобільний телефон у межах розслідування. Чоловік залишається під вартою.

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Збір доказів триває

Підрозділ поліції у справах жінок збирає докази та записує свідчення, щоб встановити обставини ймовірного сексуального насильства. Мати дівчинки, за інформацією видання, повідомила лікарю, що в неї ще не починалася менструація.

Бабуся дитини Норма Гомес заявила місцевим медіа, що раніше застерігала свою доньку не надто довіряти Вівасу. Учителька дівчинки також сказала, що не помічала в її поведінці нічого незвичного: учениця була тихою та регулярно виконувала домашні завдання. Подальших відомостей про стан здоров'я дитини правоохоронці публічно не розкривали.

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