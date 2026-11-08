В Асабі на ході загинула людина, п’ятеро поранені — Premium Times Nigeria

В Асабі, Нігерія, під час опозиційної процесії загинула одна людина, ще п’ятеро дістали поранень, повідомила поліція штату Дельта. Насильство сталося близько 12:15 на дорозі Ннебісі під час заходу руху Obidient/OK, який підтримує Пітера Обі та Рабіу Кванквасо на платформі Nigeria Democratic Congress. Про це повідомляє Premium Times Nigeria.

Суперечка щодо безпеки

За версією поліції, правоохоронці заздалегідь отримали інформацію про можливе насильство й запросили організаторів на зустріч із питань безпеки. Їм рекомендували провести зібрання у визначеному місці під охороною, а не влаштовувати ходу дорогою. Поліція стверджує, що організатори не дослухалися цієї поради.

Координатор руху в штаті Дельта Фейвор Емеруре заперечив частину заяв поліції. За його словами, організатори повідомили правоохоронців про захід і виконали вимогу не збиратися біля перехрестя Інтер-Буа. Він також поставив питання, чому поліцейських не було на місці, коли на учасників напали.

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Розслідування нападу

Повідомлення з місця події свідчили про пошкодження агітаційних автомобілів і напади на учасників процесії. Nigeria Democratic Congress звинуватив у причетності людей, пов’язаних із All Progressives Congress. Речник цієї партії у штаті Дельта Валентайн Оножеґуо відкинув звинувачення, заявивши, що доказів проти його політичної сили немає.

Поліція повідомила, що евакуювала поранених, посилила заходи безпеки та почала розслідування. У її оприлюдненому повідомленні не названо ані загиблого й поранених, ані осіб, відповідальних за напад.

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