В Асамблеї Пенджабу зажадали дані про витрати Наваз у Лондоні — The Express Tribune

У Пакистані опозиційний член Асамблеї Пенджабу Ваккас Махмуд вніс пропозицію, вимагаючи надати повну інформацію про витрати на поїздку та проживання під час недавнього візиту головної міністерки провінції Маріам Наваз до Лондона. Про це повідомляє The Express Tribune.

Критика союзника по коаліції

Запит опозиції з’явився на тлі критики уряду Пенджабу з боку Чаудрі Саліка Хусейна, представника Пакистанської мусульманської ліги — Куаїд-е-Азам (PML-Q), що є партнером правлячої Пакистанської мусульманської ліги — Наваз (PML-N) у коаліції.

Під час телевізійного токшоу Хусейн заявив, що регулярно чує скарги на корупцію. Він також стверджував, що кошти на розвиток непропорційно спрямовують до Лахора, та поставив під сумнів значні державні витрати, зокрема використання службових літаків.

Представники PML-N у відповідь захищали антикорупційні результати провінційної влади та порівнювали її роботу зі станом проєктів розвитку в Карачі.

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Позиція уряду Пенджабу

Міністерка інформації Пенджабу Азма Бухарі заявила, що її провінція є єдиною в країні, де протидія корупції має практичний характер. За її словами, Антикорупційне відомство Пенджабу працює прозоро, а щодо посадовців у різних відомствах вживають суворих дисциплінарних заходів у випадках корупції.

Бухарі також заявила, що Маріам Наваз особисто притягає корумпованих осіб до відповідальності та дотримується політики нульової толерантності до корупції. За її твердженням, влада забезпечує прозорість і нагляд у всіх сферах.

Губернатор Сінду Нехал Хашмі, виступаючи в Лахорському пресклубі, сказав, що відповідальні за затримки з проєктами швидкісного автобусного транспорту в Карачі мають брати приклад із Лахора та Мултана. Він назвав уряд Пенджабу найпрозорішим.

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