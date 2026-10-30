В Асані закрили справу про рештки плода, знайдені на очисній станції — Korea Herald

Поліція міста Асан у Південній Кореї закрила розслідування щодо решток плода, виявлених на станції очищення стічних вод. Розтин засвідчив, що плід помер до народження, а правоохоронці не встановили ознак злочину, повідомляє Korea Herald.

Рештки виявили у вересні

За даними поліцейського відділку Асана, рештки знайшли на підприємстві 28 вересня. Плід був приблизно на 16-му тижні вагітності, мав близько 20 сантиметрів завдовжки та важив 110 грамів. Особу матері встановили за допомогою ДНК-тестування.

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Пояснення жінки

Жінка розповіла слідчим, що відчула біль у животі та пішла до туалету, вважаючи, що потребує дефекації. За її словами, вона змила воду, не усвідомивши, що стався викидень.

Поліція вважає, що рештки потрапили на очисну станцію через каналізаційну систему. Підприємство очищує стічні води від компаній і гуртожитків у сусідньому промисловому комплексі, а також із житлових районів району Танджон в Асані.

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