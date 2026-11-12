В Атарі поселенці атакували будинки, є поранені — Anadolu Agency

У Палестині, в населеному пункті Атара на окупованому Західному березі, десятки ізраїльських поселенців атакували кілька будинків місцевих жителів. Кілька людей дістали поранення, також були пошкоджені автомобілі, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на місцеві джерела.

Сутички та дії армії

Після нападу між жителями Атари та поселенцями сталися сутички. За словами місцевих джерел, ізраїльська армія увійшла до населеного пункту та застосувала сльозогінний газ, світлошумові гранати й бойові набої. Вони стверджують, що військові діяли для захисту поселенців.

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Перекриття доріг біля Рамалли

Кореспондент агентства також повідомив про напади поселенців на головні дороги поблизу Рамалли. За його даними, ізраїльська армія закрила в'їзди до міста, через що на дорогах утворилися затори з тисяч автомобілів.

За даними Anadolu Agency, на окупованому Західному березі, включно з окупованим Східним Єрусалимом, приблизно 750 тисяч поселенців проживають у 156 поселеннях і 360 форпостах. Агентство зазначає, що в регіоні посилилися рейди ізраїльської армії та насильство з боку поселенців, зокрема вбивства, арешти, знесення будинків, зрівнювання та захоплення земель, а також розширення поселень.

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