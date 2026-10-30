В аварії гелікоптера в Гімалаях загинули шестеро людей — RMF24

В індійському штаті Уттаракханд у Гімалаях розбився гелікоптер, унаслідок чого загинули шестеро людей — пілот і п’ятеро пасажирів. Про це з посиланням на представника органу цивільної авіації штату повідомляє RMF24.

Політ до Деградуна

Гелікоптер прямував із Бадрінатха — гірського курорту, популярного серед жителів Індії, — до міста Деградун. Управління розвитку цивільної авіації Уттаракханду повідомило, що зв’язок із повітряним судном зник під час польоту над долиною Джошіматх.

Загибель усіх шістьох людей на борту підтвердив генеральний директор Управління розвитку цивільної авіації Уттаракханду Пратік Джайн. Після аварії весь флот оператора Trans Bharat Aviation призупинив польоти.

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Пошуково-рятувальна операція

До спільної пошуково-рятувальної операції залучили районну владу, служби реагування на надзвичайні ситуації та військових. Місцеві медіа припускають, що ймовірною причиною катастрофи могли бути вкрай складні погодні умови в районі польоту.

У червні 2025 року в тому самому штаті сталася ще одна аварія гелікоптера, який перевозив паломників: тоді загинули семеро людей, ще одна людина зазнала поранень.

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